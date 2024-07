Orbánnak tetszik az ötlet, hogy a borravalón ne legyen adó

„A merényletek száma nő a világban, és ezeket mindig olyan politikusok ellen követik el, akik békepártiak. Trump elnök úrral a merénylet előtt beszéltem, tárgyaltunk több mint két órát, jó állapotban van, harcra kész” – közölte a kormányfő.

Családpolitikáról, migrációról is beszéltek, és a gazdaságpolitikáról is egyeztettek, Orbán szerint több olyan ötlet is van Trump csomagjában, amelyeket át lehetne venni Magyarországon.

Példaként említette, hogy a borravalót nem fogják adóztatni – ez neki is tetszik.