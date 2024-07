Elfogtak egy gyanúsítottat a Lvivben meggyilkolt oroszellenes ukrán politikus ügyében

Egy gyanúsított elfogásáról számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön az oroszellenességéről ismert volt ukrán parlamenti képviselőnő, Irina Farion meggyilkolása ügyében.

Éppen most tájékoztatott Ihor Klimenko belügyminiszter egy gyanúsított elfogásáról az Irina Farion gyilkossági ügyben

írta az ukrán elnök Telegram-oldalán. Közlése szerint egy 18 éves férfiról van szó a dél-ukrajnai Dnyipro városából. Zelenszkij hozzátette, hogy utasította belügyminiszterét a részletek nyilvánosság előtt való feltárására. Fariont múlt pénteken lőtték le otthona előtt, a nyugat-ukrajnai Lvivben.

„Elegendő bizonyíték van arra, hogy az őrizetbe vett személy lőtt a bölcsészre” – olvasható a rendőrség Facebook-oldalán. A rendvédelmi hatóság szerint a gyanúsított legalább három lakást bérelt Lvivben, mozgását pedig megfigyelőkamerák segítségével sikerült rekonstruálni. A nyomozás keretében nagyjából 100 hektár erdős területet is átfésültek a biztonsági szervek. A gyilkosság megbízójának kilétét azonban továbbra is homály fedi.

A Telegramon később megjelent egy beismerő levél, amelyhez egy videót is csatoltak, amit állítólag az elkövetés idején forgattak. A mikroblogon megjelent üzenet egy „faji háborúra” vonatkozó orosz nyelvű felhívást tartalmazott. Sajtóértesülések szerint jelenleg a rendőrség vizsgálja a videó hitelességét.

Irina Farion elsősorban a széles körben elterjedt orosz nyelv ellen harcolt radikális kijelentésekkel. A politikusnő jobboldali nacionalista Svoboda (Szabadság) pártja orosz nyomot sejt a gyilkossági ügyben.

Irina Farionnak az ukrán igazságszolgáltatással is konfliktusai voltak az oroszajkú lakosság elleni kijelentései miatt, a hallgatók tiltakozásának következményeként pedig átmenetileg elvesztette állását az egyetemen, ahol ukrán filológiát tanított. A professzor egyebek mellett kipellengérezte az oroszul beszélő ukrán köztisztviselőket, és élesen bírálta, hogy a fronton sok ukrán katona továbbra is oroszul beszél. A nyelvész 2012-ben került be az ukrán parlamentbe, későbbi mandátumszerzési törekvései azonban már eredménytelenek maradtak.

(MTI)