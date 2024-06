Két magyar halálos áldozata is van a görögországi kánikulának

Napok óta kánikula tombol Európa déli észén, különösen forró a helyzet a Földközi-tenger keleti medencéjében – Cipruson, Törökországban és Görögországban is 35 Celsius-fokot meghaladó a hőség, amelynek már több áldozata is van, köztük két magyar is elhunyt a napokban a tengerparti vakáció közben – számolt be a TV2 Tények című műsora.

Mint a riportban elhangzott, a népszerű görög üdülőhelyen, Nei Poriban a héten 24 óra leforgása alatt két magyar halt meg feltehetőleg az extrém forróság következtében – bár tény, hogy a haláluk pontos oka egyelőre nem ismert.

Az egyik áldozat egy középkorú magyar férfi, aki hirtelen rosszul lett a tengerben, és már nem tudták megmenteni az életét. A mentők sokáig küzdöttek érte, ám az áldozat a helyszínen meghalt. „A turisták körbe is állták, tehát mindenki nézte, hogy mi történt, mindenki tudni akarta, hogy túl fogja-e élni, vagy sem. Majd, amikor már fél órája tartott az újraélesztés, akkor egyre többen elkezdték elhagyni a partot, főleg a családosok” – számolt be a Tényeknek egy szemtanú.

Nem sokkal korábban egy 59 éves nő is meghalt Nei Pori partjainál, a Tények információi szerint a magyar áldozat vízben úszó holttestére egy kisgyerek talált rá. A nő lánya is megszólalt az esettel kapcsolatban, aki azt állította, az édesanyja tudott úszni, és nem volt szívbetegsége.