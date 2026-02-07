pusztaszabolcshalálbaleset
Belföld

Napok óta nem látták a pusztaszabolcsi férfit, háza pincéjében találták meg holtan

admin Vaskor Máté
2026. 02. 07. 16:17

Meghalt egy idős férfi egy ház kigyulladt pincéjében Pusztaszabolcson – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel.

Dóka Imre tájékoztatása szerint szombat délelőtt érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez arról, hogy korábban tűz volt egy családi ház pincéjében Pusztaszabolcson, a Mátyás király utcában, az ingatlan lakóját pedig napok óta nem látták.

A férfit a pincében lévő, vegyes tüzelésű kazán előtt találta meg egy hozzátartozója, de már nem lehetett segíteni rajta.

A kazán közvetlen közelében bekészített tüzelőanyagok égésnyomai voltak. Nem zárható ki, hogy a tüzet korábban a kazánból kipattanó szikra okozta, de a tűz pontos keletkezési okát és az eset körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja – tette hozzá a helyettes szóvivő.

A tűzoltó őrnagy fontosnak nevezte, hogy éghető anyagot ne tároljuk a tüzelőberendezés közvetlen közelében, továbbá használjunk szikrafogót és füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet vagy épségben kimenekülni az épületből.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szirénázó mentő ütött el egy 13 éves lányt a zebrán Pécsen
Üzent a lázadó fiataloknak Orbán Viktor
Orbán Viktor a lázadó fiataloknak üzent Szombathelyen, a kormányfő két hét múlva Washingtonba repül
Velencén és a Balatonnál is gázolt a vonat
Önálló minisztérium, szuperkórházak, az OMSZ új pályára állítása - így gyógyítaná meg a Tisza a beteg magyar egészségügyet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik