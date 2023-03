Összedölt egy négyszintes ház Katarban, legalább egy halott

Összedőlt egy négyszintes épület Katar fővárosában, Dohában – számolt be az Al Jazeera helyi hatóságokra hivatkozva. Legalább egy ember meghalt, a mentők a romok között túlélők után kutatnak.

A video showing the collapsed building in Mansoura was shared by a member of the community.#Qatar #Doha #BreakingNews #BreakingQatarNews #Mansoura #AlMansoura #QatarDayNews #QatarDay pic.twitter.com/tTFkCEg9ev