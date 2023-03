Orosz vadászgépeket vesz Irán

Oroszország 35 darab Szuhoj Szu–35 nehéz vadászbombázó repülőgépet szállít Iránnak.

„A Szuhoj-35-ös vadászgépek műszakilag elfogadhatóak Irán számára, ezért véglegesítettük a beszerzésükről szóló szerződést idézte” – idézi az IRIB műsorszolgáltató az ország ENSZ-képviseletének nyilatkozatát.

Irán főként még a szovjet időkből származó orosz MiG és Szuhoj vadászrepülőgépekkel rendelkezik, továbbá néhány kínai repülőgépük, köztük F-7-esek is erősítik az ország haderejét.

Teherán az elmúlt évben szoros kapcsolatokat épített ki a nyugati szövetségesek által szankciókkal sújtott Moszkvával különböző ágazatokban, többek között a katonai területen.

Irán már legalább 1700 harci drónt adott el Oroszországnak, amelyekkel az főleg az ukrán energetikai infrastruktúrát támadja, és további 300 drón leszállítását tervezik.

William Burns CIA-igazgató december közepén azt mondta, Oroszország segítené szeretné Iránt, hogy ezzel az Egyesült Államok szövetségeseit fenyegesse a régióban. Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet Iránról szóló jelentésében azt írta, a Szu–35-ös vadászgépek negyedik generációs repülőgépek, amelyek nem rendelkeznek lopakodó tulajdonságokkal, így korlátozott fenyegetést jelentenek Izrael, Szaúd-Arábia és Irán más regionális ellenfelei számára.

(France 24)