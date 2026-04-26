áramütésuszty ilimszk
6000 voltos kábel rázta meg az orosz kisfiút

2026. 04. 26. 12:01
Bemásztak egy elhagyott börtön területére.

Intenzív osztályra került egy 7 éves kisfiú az Irkutszki régióban, miután áramütést szenvedett egy egykori büntetés-végrehajtási létesítmény területén – olvasható a Radio1 orosz rádió hírportálján.

Az eset a kelet-szibériai Uszty-Ilimszkben történt, a megszüntetett 10. számú BV-telepen.

Az értesülések szerint több gyermek is bemászott az elhagyott kolónia területére. Játék közben a fiú bemászott egy transzformátorházba, és hozzáért egy kábelhez, amelyben körülbelül 6000 voltos feszültség volt.

Az áramütés következtében a gyermek testének szinte teljes felületén (85%) égési sérüléseket szenvedett. Az áramütés után elesett, és agyrázkódást szenvedett.

A fiút kórházba szállították, intenzív osztályon kezelik. Az orvosok állapotát rendkívül súlyosnak ítélik, arra készülnek, hogy a beteget Irkutszkba kell szállítani.

A hatóságok nyomozást indítottak az eset körülményeinek tisztázására.

Plüssmackó-installáció és ausztrál szivárvány a hét képein
Orrszarvú öklelte halálra a rinocéroszokat védő aktivistát
Belehalt sérülésébe az influenszer, akit a brit X-Faktor sztárja gázolt el
Panyi: Orbán Viktor az Egyesült Államokba utazik a focivébére, Tiborczék már várják
„El akarja kerülni, hogy gyurcsányosodjon” – politológust kérdeztünk, mi rejlik Orbán mandátum-visszaadása mögött
