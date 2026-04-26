Vasárnap 70/80 km/órás széllel tör be a hidegfront

Vasárnap hajnalban megérkezett a hidegfront. A szakadozott frontális felhőzet dél felé haladva szétesik, alapvetően napos idő lesz többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Utóbbiakból több az északkeleti vidékeken lehet, de legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elő futó zápor. A Kiderül.hu szerint az északnyugatira, északira forduló szelet napközben sokfelé kísérik erős, északkeleten, az Észak-Dunántúlon és a hegyekben viharos lökések is. A csúcshőmérséklet napközben 16 és 21 fok között várható, ennél hűvösebb északkeleten lehet. Késő estére 2-12 fok közé hűl le a levegő.

A HungaroMet Zrt. elsőfokú, ciromsárga figyelmeztetést adott ki három északi megyére. Azt írták, a reggeli óráktól kiemelten az északkeleti országrészben, a Balaton térségében és a hehgyekben a szelet 70-80 km/óra feletti széllökések kísérhetik, de kisebb valószínűséggel északnyugaton is előfordulhatnak 70 km/óra körüli széllökések. A légmozgás délutántól veszít erejéből.

A vasárnapi hidegfront különösen megterhelő lehet az időseknek, a szív- és érrendszeri betegségekkel, mozgásszervi panaszokkal küzdőknek. Gyakoribbak lehetnek a görcsös, szív- és érrendszeri, idegrendszeri panaszok.