vidámpark balesetsevilla
Szórakozás

Videó: 90 méteres magasságból zuhant a föld felé a spanyol vidámparki katapult kabinja

24.hu
2026. 04. 26. 06:41
Az eszköz kábele elszakadt, a kabinban utazók a levegőben lógtak.

Négy ember, köztük két gyermek megsérült, amikor április 24-én meghibásodott egy attrakció egy sevillai vásárban.

A Steel Max nevű katapultos eszköz kábele a levegőben elszakadt, ami miatt a kabin 90 méteres magasságból zuhant a föld felé, majd a benne utazók egy ideig a levegőben lógtak.

A felvételeken hallható a lent várakozók sikítása, amikor az attrakció meghibásodott.

A négy sérült közül kettőt kórházba szállították, a többiek könnyű sérülésekkel megúszták. A területet a mentés után lezárták.

Az ügyben nyomozás indult.

