Videó: 90 méteres magasságból zuhant a föld felé a spanyol vidámparki katapult kabinja

Négy ember, köztük két gyermek megsérült, amikor április 24-én meghibásodott egy attrakció egy sevillai vásárban.
A Steel Max nevű katapultos eszköz kábele a levegőben elszakadt, ami miatt a kabin 90 méteres magasságból zuhant a föld felé, majd a benne utazók egy ideig a levegőben lógtak.
A felvételeken hallható a lent várakozók sikítása, amikor az attrakció meghibásodott.
A négy sérült közül kettőt kórházba szállították, a többiek könnyű sérülésekkel megúszták. A területet a mentés után lezárták.
Az ügyben nyomozás indult.
Dos adolescentes salieron heridos cuando se rompió un cable del juego mecánico en el que estaban en la feria de Sevilla en España. pic.twitter.com/2lgsDUpxdL
— Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 26, 2026