török focifocikapusbakipotyagól
Burleszk a focipályán: úgy megzavarodott a kapus, hogy a hátával adott gólpasszt az ellenfélnek

2026. 04. 26. 12:31
Csúnyán megtréfálta a labda szegény kapust a török negyedosztályú focibajnokság rájátszásában vívott meccsen.

A 9. percben járt a meccs, amikor a Balikesirspor játékosa a saját térfele közepéről ívelte fel a labdát, ami az Eskisehirspor 16-osán belül pattant le, és ezzel alaposan megzavarta Bora Göymen kapust, aki hirtelen azt hitte, hogy a labdát átpattant fölötte.

Miközben Göymen pánikolva keresgélt, a labda a hátáról épp a hazaiakat erősítő Ahmet Necat Aydin elé pattant, aki köszönte a lehetőséget, és az üres kapuba passzolt.

Balıkesirspor‘s great and funny goal against Eskisehirspor. Scored by Necat Aydin.
by u/Sparky-moon in soccer

A Balikesirspor az első negyedóra végén ismét betalált, ám az Eskisehirspor  a második félidőben szépíteni tudott, így joggal reménykedhet, hogy a visszavágón meg tudja fordítani a párharcot, és bejut a rájátszás második körébe, a legjobb nyolc közé.

