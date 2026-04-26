A 9. percben járt a meccs, amikor a Balikesirspor játékosa a saját térfele közepéről ívelte fel a labdát, ami az Eskisehirspor 16-osán belül pattant le, és ezzel alaposan megzavarta Bora Göymen kapust, aki hirtelen azt hitte, hogy a labdát átpattant fölötte.

Miközben Göymen pánikolva keresgélt, a labda a hátáról épp a hazaiakat erősítő Ahmet Necat Aydin elé pattant, aki köszönte a lehetőséget, és az üres kapuba passzolt.

A Balikesirspor az első negyedóra végén ismét betalált, ám az Eskisehirspor a második félidőben szépíteni tudott, így joggal reménykedhet, hogy a visszavágón meg tudja fordítani a párharcot, és bejut a rájátszás második körébe, a legjobb nyolc közé.