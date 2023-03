A jelek szerint a Wagner magánzsoldoscsoport „taktikai szünetet” tart Bahmut ostromában – közölte az Institute for the Study of War amerikai kutatóintézet. A jelentés szerint addig várnak, amíg meg nem érkezik az erősítés. Az orosz katonai vezetés ugyanis reguláris csapatokat irányít a térségbe.

The #Wagner Group’s offensive operation in eastern #Bakhmut appears to have entered a temporary tactical pause and it remains unclear if Wagner fighters will retain their operational preponderance in future #Russian offensives in the city. (1/7) https://t.co/u8zLUecXkB https://t.co/osNxTIEPnK

