Súlyos következményei lehetnek, ha tényleg ukránok robbantották fel az Északi Áramlatot

Az elmúlt napokban újabb elméletek láttak napvilágot arról, hogy ki robbanthatta fel az Oroszországból a tengeren keresztül Németországba tartó Északi Áramlat gázvezetékpárt. Az Északi Áramlat első vezetékpárja felelt az oroszoktól Európa közepébe érkező gáz nagy részéért, a második párt viszont még nem használták. Elkészült ugyan, de Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának az egyik következménye az lett, hogy Németország a korábbinál is nagyobb ütemben kezdett el leszakadni az orosz gázról. A vezeték használatát sokáig nem voltak hajlandók elvetni a németek, de az orosz támadás után már látszott, hogy azt valószínűleg soha nem fogják már üzembe helyezni.

A két vezetékpárból összesen három vezeték sérült meg 2022 szeptemberében. Viszonylag hamar kiderült, hogy szabotázsról van szó.

Ezt követően több elmélet is született arról, hogy ki és miért robbanthatta fel a vezetékpárokat. Az oroszoknak például képességük és indokuk is lett volna erre:

Hasonlóképpen az Egyesült Államoknak is volt számos oka arra, hogy használhatatlanná tegye a vezetéket.

Született is egy gigantikus hosszúságú újságcikk, amely azt állította, hogy az Északi Áramlat felrobbantásáért az Egyesült Államok felel. Azóta viszont Seymour Hersh cikkének számos állítását cáfolták. Erről itt írtunk részletesen. Hersh ettől függetlenül egy újabb cikket lengetett be az Északi Áramlat felrobbantásáról a következő hetekre.

Született a témában két újabb cikk is, melyek így vagy úgy Ukrajnát teszik felelőssé a történtekért.

Az első ezek közül a New York Times írása volt, amely egy olyan kiszivárgott hírszerzési jelentésre utalt, ami szerint egy Ukrajnát támogató csoport lehetett a támadás elkövetője. A lap leszögezi, semmi nyoma annak, hogy ez egy hivatalos, az ukrán állam által irányított támadás lett volna, vagy hogy Volodimir Zelenszkij elnök tudott volna az akcióról.

Ukrajnának egyébként szintén érdekében állhatott, hogy az Északi Áramlat vezetékei megsemmisüljenek.

A másik elmélet a német sajtóban jelent meg. Több orgánum közös nyomozása azt derítette ki, hogy a német hatóságok vizsgálatai szerint az ukránok is részt vehettek a vezetékek felrobbantásában.

Ezen vizsgálatok során találtak például egy hajót, amit arra használhattak, hogy egy hattagú csapatot a helyszínre vigyenek vele, a fedélzetén lévők pedig robbanószereket helyezhettek el a vezetékek különböző pontjain. A német média szerint az erre használt jachtot egy olyan lengyel cégtől bérelték, melynek két ukrán állampolgár a tulajdonosa.

Azt viszont a németek is leszögezik,

semmi nyoma nincs annak, hogy a dologról az ukrán állam vagy maga Zelenszkij tudhatott volna.

Az ukránok elutasítóan reagáltak ezekre az elméletekre, Mihajlo Podoljak elnöki tanácsadó konteóknak nevezte a cikkeket.

Although I enjoy collecting amusing conspiracy theories about 🇺🇦 government, I have to say: 🇺🇦 has nothing to do with the Baltic Sea mishap and has no information about "pro-🇺🇦 sabotage groups". What happened to the Nord Stream pipelines? "They sank," as they say in RF itself…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2023