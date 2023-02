Földrengés volt Horvátországban

Magyar idő szerint 10 óra 48 perckor földrengés pattant ki Horvátországban 4.9-es magnitúdóval, a Krk-sziget közelében, közölte Facebook-oldalán az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

A földrengés mélysége a jelenlegi becslések alapján 6 kilométer volt.

A földmozgást a hazai lakosság is érezhette, tették hozzá.



A helyi szeizmológiai szolgálat közölte, a földrengés a teljes horvát tengerparton érezhető volt, de a Dubrovnik Times arról ír, hogy még Zágrábban is érezni lehetett. A helyiek nagyon rövid, de egyben nagyon rengésről számoltak be, amit komoly hanghatás kísért, egyeseknél pedig csörögtek az edények a szekrényekben.

A rijekai felhőkarcolók állítólag meginogtak, és a magyarok körében is népszerű üdülőhelynek számító Rovinjban is remegett a talaj az emberek lába alatt.

– erről a Jutarnji List egyik olvasója számolt be.

