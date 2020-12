Embermentés, összedőlt házak, betemetett kocsik – Videón a horvát földrengés drámai pillanatai

Megjelentek az első helyszíni videók a földrengés által sújtott, horvátországi Petrinyából, ahol 6,4-es magnitúdójú földrengést mértek 12 óra után. Horvát lapok szerint a magyar határtól körülbelül 100 kilométerre fekvő Petrinyában – az epicentrumhoz legközelebbi településen – házak is összeomlottak.

A településre katonákat rendeltek ki, hogy segítsenek a romeltakarításban és az emberek keresésében.

Az ABC News videóján az összedőlt házak mellett az látható, hogy menekítik az embereket a romok által betemetett kocsikból. Ezen a videón például egy gyereket emelnek ki az összeroncsolt járműből:

AFTERMATH: Video shows people rushing to help and emergency services arriving amid chaotic scenes in the immediate aftermath of a strong earthquake that hit Croatia on Tuesday. https://t.co/dxplPjuERx pic.twitter.com/DyHzJw0y5S

— ABC News (@ABC) December 29, 2020