Brit hírszerzés: az oroszok folytatják a területszerzést Donyeckben

Közzétette szokásos reggeli hírszerzési jelentését a brit védelmi minisztérium.

Mint írják, az elmúlt napokban Oroszország összehangolta a Pavlivka és Vuledár városok körüli szondázó támadásait. Az orosz parancsnokok célja valószínűleg egy új tengely kialakítása az ukránok által birtokolt donyecki területen, ezzel megosztva a térségben tartózkodó ukrán erőket és gyengítve az ellenséges jelenlétet a hetek óta hevesen ostromlott Bahmut városában.

A tárca szerint reális esély van arra, hogy Oroszország tovább folytatja a területszerzést a szektorban. Ezzel együtt nem tartják valószínűnek, hogy az oroszoknak elegendő szabad csapata van a térségben ahhoz, hogy hadműveleti szempontból jelentős áttörést érjen el.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/LEQzjzWkCH

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DpJv5iBb6b

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 31, 2023