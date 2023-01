Kiderült, ki lesz az új belügyminiszter

Igor Klimenkót, az ukrán nemzeti rendőrség vezetőjét nevezték ki belügyminiszterré – tudta meg a Kyiv Post.

Mint ismert a mai nap helikopterbalesetben meghalt Denisz Monasztirkszkij ukrán belügyminiszter, a helyettese és egy államtitkár is a Kijev melletti Brovariban. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megindította az eljárást a szerencsétlenség okainak feltárására.

❗️The head of the National Police Igor Klymenko has been appointed acting head of the Ministry of Internal Affairs after the death of Denys Monastyrsky in today's helicopter crash in Brovary. pic.twitter.com/f9WGtByleh

— KyivPost (@KyivPost) January 18, 2023