Ukrán elnöki főtanácsadó: Képmutatás, hogy Putyin átmeneti tűzszünetet akar

Képmutatásnak nevezte Mihajlo Podoljak azt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön 36 órás tűzszünetre szólított fel az ortodox karácsony alkalmából.

Az ukrán elnök főtanácsadója szerint Ukrajna nem támad más országra és nem öl civileket, ahogy Oroszország teszi, hanem csak a megszálló orosz katonákat támadja. Podoljak azt írta a Twitteren: csak akkor lesz „ideiglenes tűzszünet”, amikor majd Oroszország elhagyja a megszállt ukrán területeket, addig pedig a Kreml „tartsa meg magának” a képmutatást.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023