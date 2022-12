Súlyos, de stabil XVI. Benedek pápa állapota

Bár továbbra is súlyos XVI. Benedek pápa állapota, de sikerült stabilizálni – közölte csütörtökön a Vatikán. A tájékoztatás szerint az emeritus pápa tegnap éjjel tudott pihenni és most teljesen éber, Ferenc pápa pedig ismét azt kéri hívektől, hogy imádkozzanak elődjéért.

Ahogy arról beszámoltunk, a 2013-ban, egészségügyi okok miatt nyugdíjba vonult 95 éves Benedek állapota az elmúlt napokban sokat romlott, a hivatalos tájékoztatás szerint ennek oka az életkora. A lemondása után is a Vatikánban élő emeritus pápa állandó orvosi felügyelet alatt áll.

A National Catholic Register római tudósítója vatikáni forrásból úgy értesült, hogy Benedek pápa veseelégtelenséggel küzd és nemrégiben állítani kellett a pacemakerén is.

Vatican: “The Pope Emeritus was able to rest well last night, he is absolutely lucid and alert and today, although his condition remains serious, the situation at the moment is stable. Pope Francis renews his invitation to pray for him and accompany him in these difficult hours.” pic.twitter.com/AFx6el0r2p

