A Vatikán is megerősítette: tényleg nagyon beteg XVI. Benedek

Szerda délelőtt írtuk meg, hogy Ferenc pápa felszólította a híveket, imádkozzanak XVI. Benedekért, 95 éves elődje ugyanis nagyon beteg. Az ABC News most arról ír, hogy a Vatikán is megerősítette az információt, miszerint a pápa állapota „az elmúlt néhány órában rosszabbodott”. Hozzáteszik: figyelemmel kísérik a pápa (egykoron Joseph Ratzinger) állapotát, az orvosok állandó felügyelet alatt tartják a volt egyházfőt. A sajtóosztály hozzátette: az állapotromlás az életkorának tudható be.