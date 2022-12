Így hagyta el Zelenszkij Ukrajnát

Először hagyta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ukrajna területét miután február 24-én, több mint 300 nappal ezelőtt, az oroszok megtámadták az országot. Zelenszkijt és kíséretét a lengyelországi Przemysl vasútállomáson videózták le, amint leszálltak a Kijevből érkező vonatról. Mint ismert, Zelenszkij Washingtonba tart John Biden amerikai elnök meghívására, Lengyelországból repülőn folytatta az útját.

President Zelensky has arrived to Przemyśl, Poland.

It’s the first time that he has left Ukraine since the war started.

He will soon be in the air and on his way to the White House and Capitol Hill.

