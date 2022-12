Dróncsapás érte a kurszki orosz légibázist

Egy kurszki orosz légibázist ért dróncsapás szerda este – közölte Anton Gerascsenko, Volodimir Zelenszkij elnöki főtanácsadója a Telegramon. Bejegyzésében azt írja, amelyben azt írja, egy „ismeretlen drón” csapott le a katonai létesítményre.

Meg nem nevezett orosz médiajelentésekre hivatkozva azt is közölte, hogy „két robbanás történt Kurszkban, a repülőtér közelében”.

Az interneten keringő felvételeken látszik, hogy helyi idő szerint este 10 óra körül robbanások sorozata rázza meg a nyugat-oroszországi várost.

Air defense reportedly engaged aerial targets in Kursk, Kursk region of Russia https://t.co/s1VtlTdpYj pic.twitter.com/2vUrDPo7fC

⚡Sounds of explosions in Kursk.

Video from social medias.@Flash_news_ua pic.twitter.com/2QvSKxHpT8

— FLASH (@Flash_news_ua) December 14, 2022