Ukrajna az Egyesült Államokkal egyeztet

Az éjszaka során az amerikai és az ukrán külügyminiszter is közleményt adott ki a Twitteren, megerősítve, hogy a felek egymással tárgyaltak a lengyelországi események után.

Anthony Blinken jelezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is szorosan együttműködik a szövetségeseivel annak érdekében, hogy Ukrajnának biztosítsanak mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy megvédje magát az Oroszország elleni háborúban.

Közben kollégája, Dmitro Kuleba azt hangsúlyozta, hogy a lengyelországi rakétabecsapódásra kemény választ kell adni.

Detailed call with @SecBlinken on Russian missile terror — its scale, aims, consequences. I stressed the response to what happened in Poland must be stiff and principled. Grateful for affirming the US will double down on recovering our energy system, together with G7 and the EU.

