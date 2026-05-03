Magyar Péter beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének ünnepségén

Május 4-én hétfőn 10 órától tartja a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200. ünnepi közgyűlését a pesti rakparthoz közeli MTA-székház dísztermében, ahol Freund Tamás MTA-elnök köszöntője után beszédet mond Magyar Péter leendő miniszterelnök – írta lapunknak eljuttatott közleményében az MTA. A díszünnepségen többek között részt vesz Tanács Zoltán leendő tudományos-technológiai miniszter is.

Az esemény díszelőadását Monok István, az MTA doktora, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója tartja. Az ünnepi ülés keretében átadják az Akadémiai Aranyérmet, az Akadémiai Díjakat, az Akadémiai Újságírói Díjat, a Wahrmann Mór-érmet és az Arany János-életműdíjat.

Az MTI-nek eljuttatott közlemény szerint május 5-én tisztújítást tart az MTA, az új vezetők megválasztására azért van szükség, mert a jelenlegi tisztségviselők hároméves megbízatása az alapszabály értelmében idén májusban lejár.

Az esemény folytatásaként kedd délután köszöntik Krasznahorkai László friss irodalmi Nobel-díjast, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) tagját. Az esemény részeként a székház előtt felavatják a Határtalan történet című műalkotás új kövét, majd az író felolvasást tart a közgyűlési tagoknak. A programot koncert és kerekasztal-beszélgetés zárja. A hagyományoknak megfelelően a közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg május 5-én a Külső Tagok Fórumát is. Május 6-án pedig a Fiatal Kutatók Fórumával zárul a program.