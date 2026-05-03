Azbesztszennyezés: a győri útkezelő tájékoztatta Pintér Bence polgármestert

2026. 05. 03. 14:46
Győr város nevében megrendelt útfenntartási, útfelújítási munkákhoz nem szállítottak, nem dolgoztak be ausztriai bányákból zúzottkő anyagot, tehát Győr városában az Útkezelő által kivitelezett munkákban nincsen mérgezett alapanyag. A győri munkákhoz Tatabánya, Ugod, Uzsa, Iszkaszentgyörgy bányáiból vásárolnak kőanyagot

– tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Pintér Bence győri polgármester, aki posztjával a szombathelyi kollégája nyilatkozatára reagált.

Korábban Nemény András szombathelyi polgármester az RTL Híradónak úgy nyilatkozott: akár egész Nyugat-Magyarországon lehetnek az osztrák bányákból származó azbesztszennyezés által érintett települések. Januárban a Greenpeace súlyosan rákkeltő azbeszttel szennyezett betonzúzalékra bukkant Ausztriában és Magyarországon, a szennyezés már több települést, köztük Szombathelyt, Bozsokot és Kőszeget is érinti. A mérgező anyag Ausztriából érkezhetett magyar építkezésekre.

Pintér Bence arról is tájékoztatott, hogy vannak olyan győri utak, amik nem a városi útkezelőhöz, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez tartoznak. A polgármestert arról tájékoztatták, hogy a győri munkáik esetében nekik sem voltak osztrák szerződéses partnereik.

