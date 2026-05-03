Azbesztszennyezés: a győri útkezelő tájékoztatta Pintér Bence polgármestert

Győr város nevében megrendelt útfenntartási, útfelújítási munkákhoz nem szállítottak, nem dolgoztak be ausztriai bányákból zúzottkő anyagot, tehát Győr városában az Útkezelő által kivitelezett munkákban nincsen mérgezett alapanyag. A győri munkákhoz Tatabánya, Ugod, Uzsa, Iszkaszentgyörgy bányáiból vásárolnak kőanyagot

– tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Pintér Bence győri polgármester, aki posztjával a szombathelyi kollégája nyilatkozatára reagált.

Korábban Nemény András szombathelyi polgármester az RTL Híradónak úgy nyilatkozott: akár egész Nyugat-Magyarországon lehetnek az osztrák bányákból származó azbesztszennyezés által érintett települések. Januárban a Greenpeace súlyosan rákkeltő azbeszttel szennyezett betonzúzalékra bukkant Ausztriában és Magyarországon, a szennyezés már több települést, köztük Szombathelyt, Bozsokot és Kőszeget is érinti. A mérgező anyag Ausztriából érkezhetett magyar építkezésekre.

Pintér Bence arról is tájékoztatott, hogy vannak olyan győri utak, amik nem a városi útkezelőhöz, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez tartoznak. A polgármestert arról tájékoztatták, hogy a győri munkáik esetében nekik sem voltak osztrák szerződéses partnereik.