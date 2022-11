Terrorista állammá nyilvánítaná Oroszországot az EP

Jövő héten három frakció is erről szóló javaslatot nyújt be – közölte az Euronews. Arra még soha nem volt példa, hogy az EU soroljon egy országot a terrorizmus támogatói közé. Az Európai Néppárt képviselői még vitáznak a szövegen, amely a háborús bűnök miatt terrorista állammá nyilvánítaná Oroszországot, de a Renew Europe és az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója is hasonló szöveget nyújt be.

Az Euronews brüsszeli tudósítója látta a néppárti dokumentumot, amely szerint azt szeretnék, hogy az EU kobozza el a befagyasztott orosz vagyont és fordítsa Ukrajna újjáépítésére, fokozatosan szüntesse meg diplomáciai kapcsolatait Oroszországgal, a tagországok mindegyikéből utasítsák ki az orosz nagyköveteket. Ez a szöveg nem végleges, elképzelhető, hogy felvizezik azért, hogy a képviselők többsége támogatni tudja.

Az Európai Parlament állásfoglalásai jogilag nem kötelező érvényűek, de komoly jelképes értékkel bírnak. Az EU terrorlistáján jelenleg 13 szervezet szerepel, de állam nincs rajta. Ahhoz, hogy legyen, a tagállamok egyhangú támogatására lenne szükség.