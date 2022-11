A budapesti német nagykövet Schmidt Mária nyilatkozata után megkérte a férjét, hogy nézzen szét Berlinben

-mondja egy Twitteren megosztott videóban a budapesti német nagykövet férje, aki Berlinben készített rövid felvételt arról, milyen a hangulat a német fővárosban. Tette mindezt azért, mert felesége, Julia Gross, aki történetesen Németország budapesti nagykövete megkérte erre.

A történet előzménye, hogy Schmidt Mária a héten Bayer Zsolt vendége volt a Sajtóklub adásában. A Terror Háza Múzeum főigazgatójának Bayer feltette a kérdést, hogy van még egyáltalán Németország. Mire Schmidt Mária azt válaszolta, hogy szerinte nincs.

– üzente a nagykövet férje a videóban.

I was getting worried for a second when Mária Schmidt claimed Germany had ceased to exist. So I called my husband in Berlin and – hey, we´re still there! pic.twitter.com/Uqehy0r5D3

— Julia Gross (@GERinHUN) November 1, 2022