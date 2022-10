Brit védelmi minisztérium: Fogyóban vannak Oroszország tüzérségi lövedékei

Oroszország továbbra sem tudja fenntartani a megfelelő légi fölényt a frontvonal közelében és a tüzérségi lőszerei is fogyóban vannak – állítja a brit védelmi minisztérium reggeli jelentésében.

Mint írták, az ukrajnai invázió kezdete óta legalább 23 igazolt veszteséget szenvedett el az orosz Ka-52 HOKUM támadóhelikopter Ukrajnában, ez az orosz légierő 90 Ka-52-esből álló flottájának több mint negyede, Oroszország teljes ukrajnai helikopterveszteségének pedig csaknem a fele. A veszteségeket valószínűleg leginkább az ukrán hadsereg által használt „kézi” vagy hordozható légvédelmi rendszerek (MANPADS) okozták, miközben a helikoptereket gyakran nem megfelelő módon fedezik a harci repülők.

A britek elemzése szerint emiatt az orosz parancsnokok egyre gyakrabban folyamodnak nagy kockázatú támadóhelikopteres küldetések végrehajtásához.

