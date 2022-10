Az USA budapesti nagykövetsége videóban hívja fel a figyelmet az orosz narratívát toló magyar politikai szereplőkre

Videót tett közzé az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Twitteren. A következő szöveg szerepel a mozgókép mellett: „Az elmúlt hetekben egyes vezető magyar kormányzati szereplők és a kormány által finanszírozott kommentátorok durva Nyugat- és Amerika-ellenes nyilatkozatokat tettek. Magyarország és az Egyesült Államok szövetségesek. Az agresszió mindannyiunkat fenyeget, össze kell tartanunk, nem pedig széthúznunk!”

In recent weeks, several senior Hungarian government figures and government-funded commentators have made harsh anti-Western and anti-American statements. Hungary and the United States are Allies. As Russian aggression threatens us all, we must stand together, not move apart. pic.twitter.com/lG1Rmi74tc

— US Embassy Budapest (@usembbudapest) October 17, 2022