Bencsik András: Normális esetben azt kellene válaszolni, hogy felvesszük a kesztyűt, és hadba lépünk Amerikával szemben

Amennyiben a volt lengyel külügyminiszter jól látja, és az a körülbelül 450 millió ember Európában, aki szintén ugyanezt gondolja, hogy ezt az amerikaiak csinálták – hogy ne kerteljek, közéjük tartozok én is –, akkor ezt úgy hívják, hogy hadüzenet. Az Amerikai Egyesült Államok megtámadta az Európai Uniót. Ez ilyen egyszerű. Miközben püföli Oroszországot Ukrajnában, most úgy döntött egy merész fordulattal, hogy megtámadja az Európai Uniót is, és olyan kárt okozott neki, aminek a következményét föl se tudjuk fogni. Normális esetben ilyenkor az Európai Unió azt mondja – de nincs ugye hadserege, csak országok vannak, és azoknak a vezetői egy sajátságos lelkiállapotban vannak… –, azt kellene válaszolni, hogy felvesszük a kesztyűt, és mi pedig hadba lépünk Amerikával szemben. Ez ugyanis nem baráti tűz volt. Ez egy gonoszul eltervezett és profin végrehajtott szabotázsakció volt. Abból a célból, hogy a kevés gázvezeték, ami Oroszország felől érkezik Európába, ne működhessen