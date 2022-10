Elnöki tanácsadó: Ukrajna megoldást fog találni a Starlink internetes hozzáférés finanszírozására

Kijev megoldást fog találni arra, hogy a Starlink internetes szolgáltatás továbbra is működjön Ukrajnában – közölte Mikhajlo Podoljak elnöki tanácsadó.

Elon Musk pénteken beszélt arról, hogy vállalata, a SpaceX nem finanszírozhatja a végtelenségig a Starlinket Ukrajnában.

– írta Podoljak a Twitteren.

Let's be honest. Like it or not, @elonmusk helped us survive the most critical moments of war. Business has the right to its own strategies. 🇺🇦 will find a solution to keep #Starlink working. We expect that the company will provide stable connection till the end of negotiations.