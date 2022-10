NAÜ: Helyreállították a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátását

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi szerint helyreállították az ukrajnai zaporizzsjai atomerőmű áramellátását.

Az ENSZ nukleáris felügyelő szervének főigazgatója szerdán emlékeztetett arra is, hogy Európa legnagyobb atomerőműve öt napon belül másodszor veszített el minden kívülről érkező energiaellátást, ami a létfontosságú biztonsági rendszerekhez működtetéséhez szükséges.

Grossi így ír a Twitteren, a létesítmény áramellátásnak helyreállításáról:

UPDATE—I've been informed by our team on site that external power to #Zaporizhzhya NPP is restored. #ZNPP's operator says this morning's outage was caused by shelling damage to a far off sub-station, highlighting how precarious the situation is. We need a protection zone ASAP. https://t.co/Idi8BimvGR