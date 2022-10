Egy orosz katona már biztosan meghalt azok közül, akiket szeptember végén mozgósítottak

Az ukrán fronton már meghalt legalább egy olyan orosz katona, akit a szeptemberben indított mozgósítás során hívtak be a hadseregbe – írja a Guardian a független orosz újság, a SZOTA alapján. A szibériai Krasznoturanszkban élő Jevgenyij Bizjajevet rokonai szerint szeptember 28-án hívták be katonának, majd néhány nappal később ki is került a frontra, ahol életét vesztette. Halálhírét a katonai nyilvántartási és sorozási hivatalban is megerősítették.

Стало известно о первых погибших в Украине мобилизованных россиянах Родственники Евгения Бизяева из Краснотурьинска рассказали It’s My City о том, что мужчину призвали 28 сентября и спустя несколько дней отправили на фронт. Информацию о его гибели подтвердили в военкомате. pic.twitter.com/Yd2zQkKetr — SOTA (@Sota_Vision) October 11, 2022