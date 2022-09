Hazafias koncertekkel, orosz zászlót lobogtató tízezres tömeg ünnepelte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatalosan Oroszországhoz csatolt négy ukrán megyét. Az ünneplők kedvét láthatóan az sem vette el, hogy egyetlen ország sem ismerte el az orosz annektálást.

Concert and rally of Putler's supporters in the center of #Moscow. pic.twitter.com/u0FkxDbKvR

— NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022