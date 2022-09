A belbiztonsági feladatokat ellátó orosz nemzeti gárdánál is mozgósítást javasol egy képviselő

Az orosz parlament, a duma egyik legismertebb nacionalista képviselője, Alekszandr Kinstein szeptember 22-én részleges mozgósítást javasolt az orosz nemzeti gárda (Roszgvardia) is – jelentette a brit védelmi minisztérium.

A bejegyzés szerint a Roszgvardia fontos szerepet játszott az ukrajnai harcokban és az elfoglalt területek biztosításában, ugyanakkor elsősorban belföldi biztonsági szerepre szánták és tagjai nem voltak felkészülve az intenzív összecsapásokra Ukrajnában.

A brit védelmi minisztérium úgy véli, hogy a (részleges) katonai mozgósítás miatt tapasztalható elégedetlenség nagy nyomást helyezhet a Roszgvardiára is, emiatt az újonnan besorozott emberek közül a nemzeti gárdához is kerülhetnek.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 September 2022

