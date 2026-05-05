„A maga korában ez volt a Marvel” – ilyen lesz Christopher Nolan sztárokkal teletömött Odüsszeiája

Júliusban mutatják be a mozik Christopher Nolan új filmjét, az Odüsszeiát. Az európai irodalom egyik alapművének adaptációja nagy vállalás, de abban az értelemben mindenképp testhezálló feladat a brit-amerikai rendezőnek, hogy ő egész karrierje során a nagyszabású filmeposzokhoz vonzódott. Itt aztán tényleg epikus léptékben gondolkodhat, amelyet fel is villant az új, csaknem három perces előzetesben: Matt Damon elgyötört Odüsszeusza mellett feltűnik többek között

a bolyongó hős felesége, Pénelopé ( Anne Hathaway ),

), a fiuk, Télemakhosz ( Tom Holland ),

), Kirké ( Charlize Theron ),

), az áskálódó udvarlók ( Robert Pattinson vezényletével),

vezényletével), de láthatjuk a küklopszot és más óriásokat, a trójai falovat, illetve a hajókat elnyelő óriásörvényt, Kharübdiszt is.

Nolan amúgy a Stephen Colbertnek adott interjúban párhuzamot vont a mai szuperhősök és a homéroszi kalandok között:

„Még a képregénykultúra is — legyen szó a Marvelről, a DC-ről vagy bármi másról — nagyrészt a homéroszi eposzokból ered. Ami Homéroszt illeti, senki sem tudja biztosan, hogy valóban létezett-e ilyen személy. Bizonyos értelemben Homérosz a maga korának egyfajta George Lucasa volt.”

A helyzet Homérosszal az, hogy a maga korában ez volt a Marvel. Nagyon közvetlenül arról a vágyunkról szól, hogy érezzük vagy elhiggyük: az istenek köztünk járhatnak — és szerintem a modern képregény ennek a vágyunknak a kifejeződése

– mondta a rendező, akinek legutóbbi filmje az atombomba keletkezéstörténetét bemutató, szintén monumentális Oppenheimer volt (kritikánk itt olvasható), ami 2024-ben hét Oscar-díjat nyert.