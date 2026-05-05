Amikor az internet még gyerekcipőben járt, az országok saját, egyedi weboldalcímeket kaptak, hogy a felhasználók eligazodhassanak az új, online világban. Mint ismert, mi, magyarok, a .hu domaint kaptuk, azonban volt egy ország, amely csak most, évtizeddel később realizálja ennek a néhány betűnek az előnyeit. Ez pedig nem más, mint egy kis karibi sziget, az Egyesült Királyság tengerentúli területe, Anguilla, amely 1995 óta használja a .ai címet.

A mesterséges intelligencia (AI) fellendülésével, 2022-től kezdődően egyre több vállalat és magánszemély fizet azért, hogy új weboldalakat regisztráljon .ai végződéssel, írja a BBC.

A robbanást a ChatGPT megjelenésétől datálják, ugyanis, míg 2022-ban még csak 144 ezer ilyen végződésű oldal volt, 2023-ra 354 ezer, két évvel később már egymillió, 2026 áprilisában pedig már az 1,22 milliót is meghaladja ez a szám. Ennek eredményeként 2025-ben a .ai-domain-regisztrációkból és -megújításokból származó bevételek összesen 93 millió dollárt tettek ki – a kormányzati költségvetés mintegy 47 százalékát.

Ezt felhasználva, a korábban luxushajóútjairól ismert, mindössze 16 ezer lakossal rendelkező ország számos jóléti intézkedést hozott: többek között adócsökkentések kezdődtek, a gyermekek számára ingyenessé tették az egészségügyet, és még egy új nemzetközi repülőteret is építettek.

Mindezt úgy, hogy az újabb mérföldkőhöz csak 2026 februárjában ért el az ország, amikor a bot.ai cím több mint 1,2 millió dollárért kelt el a Sedo domainpiactéren. Ez volt az első nyilvánosan rögzített eset, amikor hét számjegyű összeget fizettek egy .ai-domainért. A bot.ai előtt a wisdom.ai volt a rekorder, amely 2025 októberében 750 ezer dollárért kelt el.