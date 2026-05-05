Balásy után Schadl megszólalását, az MBVK bukását várja a Vidéki prókátor

A Vidéki prókátor is megszólalt, miután Balásy Gyula az államnak ajánlotta fel cégei tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát. A kegyelmi botrányt kirobbantó ügyvéd azt üzente a vállalkozónak, hogy mindez

csak enyhítő körülmény, melynek a súlya attól függ, hogy mennyire volt önkéntes, vagyis a körülmények által ki nem kényszerített a felajánlás, illetve, egyszerűbben fogalmazva, hogy mennyire vagy most szarban, amikor megtetted.

Jelezte Balásy Gyulának, hogy szerinte ez még nem vádalku, mert az

ott kezdődik, hogy elmondod és bizonyítod, hogy ki(k)nek és mennyit kellett visszacsorgatni. Ha ezt megteszed, tényleg lényegesen javulhatnak a kilátásaid.

A pénz visszacsorgatása kapcsán a Vidéki prókátor jelezte: szerinte már nincs sok értelme annak sem, hogy Schadl György

magában tartsa mindazt, amit Tóniról, Ádámról és Barbaráról tud. A kollégái már amúgy is rohadt hálásak lesznek neki az államosításért.

Szerinte a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) ugyanis már megbukott

a tisztesség és a törvényesség vizsgáján, ami miatt a végrehajtókba vetett közbizalom szintje jelenleg a béka ülepe alatt van.

Úgy vélte: a végrehajtás állami feladat, ezért azt állami kézbe kell venni, a végrehajtók fizetését a mindenkori bírói fizetések alatt kell megállapítani. Ironikusan jelezte: a végrehajtók mindezt Schadl Györgynek, Völner Pálnak és Varga Juditnak köszönhetik.

Korábban a 24.hu írt arról, hogy a korrupcióval vádolt Schadl György ugyan nem dolgozhat végrehajtóként, de az irodája által termelt nyereség 90 százalékát továbbra is ő kapja. Ezt a korábban általa vezetett köztestület vezetőségének tagja biztosítja számára. Három éve ugyanis Varga Judit volt igazságügyi miniszter egykori egyetemi évfolyamtársa, Lupkovics Beáta lett az elnök, de a Schadl-irodát állandó helyettesítéssel Kovássy Szabolcs vette át, aki a 2015-ben Schadl-féle elnökségnek, valamint a jelenlegi vezetőségnek is tagja. Az Orbán-kormány szerint ezért az SZTFH volt felelős.