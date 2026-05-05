Magyar Péter: Orbán Viktor az utolsó héten még teljesen kifosztaná az államkasszát

A birtokunkba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán-kormány teljesen kifosztaná a kasszát

– írta a Facebookon kedd reggel Magyar Péter.

A leendő kormányfő szerint a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. „A kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt teljesen megszüntették, és szabaddá tették a pénzszórást.”

Ugyancsak tudomásunkra jutott, hogy az Orbán-kormány saját friss számítása szerint az újabb pénzszórás nélkül az államháztartás idei hiánya a GDP 6,8%-ára emelkedne. Mindez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is

– tette hozzá a Tisza elnöke.

Azt ígérte, a megalakuló TISZA-kormány azonnal visszaállítja a költségvetés felelős pénzügyi gazdálkodását, megállítja az adófizetői pénzek elherdálását, véget vet a lopásnak, pazarlásnak. „Minden minisztériumnál, minden költségvetési intézménynél, minden állami vállalatnál azonnal áttekintjük a kiadásokat és szerződéseket, különösen a beruházások, beszerzések esetében.“

Magyar Péter kijelentette,

Gondos gazdaként arra fogunk törekedni, hogy az adófizetői pénzek ne kevesek gazdagodását, hanem minden magyar ember javát szolgálják. Felszólítom a minisztériumi vezetőket, hogy a TISZA-kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék! Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk! Lehet krokodilkönnyeket hullatni, bűnbánatot színlelni, de a magyar emberek kirablóinak nincs bocsánat

– írta, utalva Balásy Gyula hétfői interjújára, amiben elsírta magát.