Megszületett Rebel Wilson feleségének kislánya

Rebel Wilson felesége, Ramona Agruma tavaly decemberben jelentette be, hogy várandós. A színésznő nemrég ugyancsak a közösségi oldalán adta hírül, hogy a baba megérkezett, így immár négygyermekes család lettek – Wilsonnak ugyanis szintén van egy kislánya, akit együtt nevelnek, Royce Lilliant béranya hozta világra 2022-ben.

Hálásak vagyunk, hogy bejelenthetjük a 2. lányunk, Rose Estelle születését! Micsoda gyönyörű áldás, hogy van még egy kislányunk! Most, május 4-én, már négyen vagyunk! Ramona és én hálásak vagyunk, és áldottnak érezzük magunkat, amiért bővíthetjük a családunkat, köszönjük mindenkinek a jókívánságokat!

– fűzte hozzá bejegyzéséhez Wilson, aki fotót is mutatott az újszülöttről.