“Ez száz százalékos mozgósítás”

Az oroszországi kisebbségek tagjai jóval nagyobb eséllyel kapnak behívóparancsot az ukrajnai háborúba, mint az orosz többségi nemzet tagjai. A Guardian riportjában arról számol be egy burjátföldi civilszervezet vezetője, hogy egy nap leforgása alatt több mint 3 ezer behívóról szereztek tudomást. – Ez nem részleges, hanem 100 százalékos mozgósítás – jelentette ki. A Twitteren felbukkanó videókon például látható olyan burjátföldi felvétel, amely szerint éjszaka viszik házhoz a behívóparancsot az illetékesek.

Timothy Snyder, világhírű történész szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a háborút kihasználja arra, hogy „javítson” Oroszország etnikai arányain, ezért elsősorban a nemzetiségeket, ázsiai származásúakat vittet a frontra. – Az eddig meghalt orosz katonák jó része ázsiai származású volt. A mostani mozgósítás is őket érinti hátrányosan, így újabb ázsiai származású oroszok fognak elesni a fronton. Ukrajnából viszont nőket és gyerekeket deportáltak, akiket szétszórtak Oroszország-szerte – írta Snyder. Így Oroszország „fehérebb lesz”, ami mindig is fontos volt Putyinnak a történész okfejtése szerint.

1/6. The Russian invasion of Ukraine is also, in a sense, a Russian imperial war on its own non-Russian minorities.

— Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) September 23, 2022