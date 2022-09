Elkezdődtek a „népszavazások” a megszállt területeken

Pénteken elkezdődtek a „népszavazások” az oroszok által megszállt területeken, amelyek megtartását mindössze három nappal ezelőtt jelentették be – számolt be a Reuters. Négy ukrán megye, Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon orosz ellenőrzés alatt álló részein tartják a referendumot, ahol arra lehet szavazni, hogy csatlakozzon-e a megye Oroszországhoz. A négy megye közül egyedül Luhanszkot tartotta teljes egészében megszállása alatt Oroszország, de a múlt heti harkovi ukrán ellentámadás után az ukrán csapatok visszatértek Luhanszk területére, egy település elfoglalását jelentették be.

A népszavazás hiába tűnik teljesen komolytalannak (hiszen három nap alatt nem lehet megszervezni, háború zajlik, a lakosság többsége elmenekült, nem lehet ellenőrizni a folyamatokat stb.) és nem fogja elismerni azt a nemzetközi világ, a háború szempontjából fontos következménye lehet, mivel az oroszok ezután a saját területükként hivatkozhatnak ezekre az ukrán területekre, amelynek megvédésére akár atomcsapást is bevethetnek.