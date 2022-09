Két magyar megyényi területet foglaltak vissza az ukránok

Mintegy 8 ezer négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza az ukrán erők az oroszoktól, túlnyomórészt az északkeleti harkovi régióban – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Ez mintegy két kisebb magyar megye területének felel meg, például Fejér és Tolna megyének. Zelenszkij azt is elmondta, hogy a felszabadított területek felén már stabilizálták is a helyzetet.

Az ukrán erők most Liman városát ostromolják Donyeckben, a következő célpont pedig Sziverszk visszafoglalása lehet.

A háború állása az amerikai elemzőintézet, az Institute for the Study of War térképei szerint: