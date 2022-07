Egy háborúról is lehet gyönyörű fotót készíteni

Szürreális dolog az esztétika nyelvén megszólalni egy háborúról, ami maga a tömény iszony. Emberek halnak szörnyű halált, másokat megkínoznak, megsebesítenek, komplett városrészek fuldokolnak az üszkös-parázsló romhalmazukban, tüzérségi állások okádják a rakétákat. Az ukrajnai háború már 21. századi hadviselés az információáramlás tekintetében is, hisz mindkét oldal fotókkal és videókkal is igyekszik saját igazát bizonyítani, és a rengeteg terepen tartózkodó sajtómunkás sokszor maradandót is alkot. Maciek Musialek készítette a lenti képet a NurPhotónak, ami első látásra idill a köbön, az ismert operációs rendszer egy háttérképe is lehetne, úgy árad belőle a nyugalom. Közben persze látjuk, hogy Musialek képén feszültség van, egy nem búzamezőbe illő elem furakodik be a mikolajivi tájképbe, mereven, robbanásra készen áll ki onnan. Látható, hogy néhány szál búza magasra nő körötte, a földet birtokló gazda merészen körbearatta. A kép egyébként a háborús fotó ősatyjára emlékeztet: Roger Fenton 1855-ben készítette el A halál árnyékának völgye című képet az akkori krími háborúban (ahol az oroszok a nyugati koalíciótól vereséget szenvedtek). A fényképen egy üres, ágyúgolyóktól hemzsegő völgyteknő látható, sehol egy katona, egy holttest, csak a háború halálos nyugalma. Ahogy Musialek képén is.