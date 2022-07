Putyin után Zelenszkijjel is tárgyalt a gabonáról a török elnök

A török ​​elnök hétfőn ukrán hivatali partnerével is telefonbeszélgetést folytatott – derült ki nem sokkal azután, hogy a török állami hírügynökség beszámolt Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan telefonos egyeztetéséről.

Erdogan azt mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy Törökország békét akar Ukrajnában, és aktívan dolgozik azon, hogy a háború miatt beragadt ukrán gabona az ENSZ javaslatának megfelelően kijusson a világpiacra – olvasható a török elnöki hivatal közleményében.

Ukrán illetékesek szerint eddig több mint 20 millió tonna gabona rekedt Ukrajnában a fekete-tengeri kikötők orosz blokádja miatt.

A török elnökkel való egyeztetésről Zelenszkij ukrán elnök is beszámolt a Twitteren.

Held talks with 🇹🇷 President @RTErdogan. Thanked for condolences over new civilian victims of the Russian aggression. We appreciate 🇹🇷 support. Discussed the importance of unblocking 🇺🇦 ports and resuming grain exports. We must also prevent Russia from taking our grain from TOT.