Putyin fenyegetőzése ellenére nagy hatótávolságú rakétarendszereket küldenek a britek Ukrajnának

Vlagyimir Putyin orosz elnök fenyegetése ellenére a brit védelmi miniszter bejelentette, hogy az Egyesült Királyság is küld nagy hatótávolságú, M270-es rakétarendszereket Ukrajnának – írja a BBC. Ben Wallace szerint a fegyverek segíteni fogják az ukránokat az oroszok elleni védekezésben. Úgy véli, ezekre a rakétákra azért van szükség, mert az oroszok taktikája is megváltozott. Az M270-es rakétarendszerek egy perc alatt 12 rakétát képes kilőni, amik 80 kilométerre is pontosan érnek célba.

A brit kormány nem közölte, mennyi fegyvert küldenek, de a BBC szerint három ilyen rakétarendszerről lehet szó. Az ukrán katonákat a fegyver használatára az Egyesült Királyságban képzik ki a következő hetekben. A döntést az Egyesült Államokkal egyeztetve hozták meg, ami a múlt héten jelentette be, hogy szintén küld nagy hatótávú rakétarendszereket az ukránoknak.

Vlagyimir Putyin már az amerikai bejelentés után is azzal fenyegetőzött, hogy kibővíti a célpontjai listáját, ha a nyugati országok tényleg rakétarendszerekkel látják el az ukránokat. Amikor erről beszélt az orosz állami tévében, hetek óta először, újra rakétákat lőttek ki az ukrán fővárosra.

A BBC védelmi tudósítója, Jonathan Beale szerint Nagy-Britannia és Amerika élen járt a fegyverszállításában Ukrajna felé, de az ország fejlett, nagy hatótávolságú rakétákkal való ellátása jelentős változást hozhat.