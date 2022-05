Elhunyt a zaklatási ügyek eltusolásával vádolt vatikáni bíboros

Elhunyt Angelo Sodano bíboros, korábbi vatikáni államtitkár, a Bíborosi Kollégium emeritus dékánja – írja az MTI.

A 95. életévében elhunyt olasz bíboros több fontos posztot is betöltött a pápai államban, és két pápa – Szent II. János Pál és XVI. Benedek – idején irányította a vatikáni külügyeket. Olasz sajtójelentések szerint egy római kórházban, a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben hunyt el.

A piemonti Isola d’Astiban, hatgyermekes falusi családban született Sodanót 1950-ben szentelték pappá, később a pápai állam ecuadori, uruguayi és chilei nagykövete volt. 1991-ben lett bíboros, majd ezt követően II. János Pál a külügyekért felelős államtitkárrá nevezte ki, s ekként a pápa jobbkezeként tartották őt számon. XVI. Benedek, miután 2005-ben pápává választották, megerősítette őt e poszton.

Együttérzését kifejező levelében Ferenc pápa Sodano bíboros elhivatottságát és párbeszéd-készségét méltatta.

Ugyanakkor – írja a Reuters – Sodano ellentmondásos figura, ugyanis a fentiek mellett komoly szerepet játszhatott egyes zaklatási ügyek utóéletében is. Például a 20000-es években épp Sodano gátolhatta a Marcial Maciel atya, a Krisztus Légiója vallási rend alapítója elleni nyomozást. Az atya kettős életet élt:pedofil, nőcsábász és drogfüggő is volt. Később más is megvádolta őt azzal, hogy akadályozott visszaéléssel kapcsolatos nyomozást.

2010-ben a papi szexuális zaklatás áldozatai elítélték Sodanót, miután egy beszédben azt mondta, hogy a bántalmazás általában „apró pletyka”.