Belgiumban sem kell már maszkot hordani a közlekedési eszközökön

Hétfőtől megszűnik Belgiumban az orrot és a szájat eltakaró maszk viselésének kötelezettsége a tömegközlekedésben is, így a kórházak, az orvosi rendelők és a gyógyszertárak kivételével mindenhol érvényét veszti a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett kötelező maszkviselés – jelentette be Alexander De Croo miniszterelnök Brüsszelben pénteken.

A La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap beszámolója szerint a kormányfő kijelentette: a maszk használata továbbra is ajánlott marad a forgalmas üzletekben, az idősek otthonában vagy például a fogorvosnál és a gyógytornásznál.

Közölte azt is, hogy kormánya lazít a külföldi utazásokkal kapcsolatos szabályokon, így hétfőtől az Európai Unión kívüli országból érkezőknek sem kell már kitölteniük az utasnyilvántartási űrlapot. Szintén megszűnik az unión kívüli országokból érkezők számára eddig előírt tesztkötelezettség és a 10 napos karantén is. Ezzel egyidejűleg Belgium feloldja a nem létfontosságú utazások tilalmát is az Európai Unión kívülről érkezők számára. A könnyítések azonban nem vonatkoznak azokra az utazókra, akik olyan országból érkeznek, ahol a koronavírus-járvány szintje továbbra is magas, vagy ahol a vírus egy új változatával küzdenek.

Az országos közegészségügyi intézet legfrissebb tájékoztatása szerint az elmúlt hét napban átlagosan 3536 új koronavírus-fertőződést regisztráltak Belgiumban, ami 12 százalékos visszaesést jelent az előző héthez képest. Naponta átlagosan 91 beteget helyeznek el ápolási intézményekben. Ez egyhetes viszonylatban 25 százalékos csökkenést jelent. Jelenleg 1408 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, intenzív ellátásban pedig 105 beteg részesül. Az elmúlt hétnapos időszakban naponta átlagosan tíznél kevesebben haltak meg a koronavírus-fertőzés miatt, 22 százalékkal kevesebben, mint a megelőző héten.

Belgiumban a járvány kezdete óta 4 134 293 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust, amely 31 675 halálesetet okozott.

A La Libre Belgique internetes kiadása pénteken beszámolt arról is, hogy Belgiumban három, úgynevezett majomhimlővel fertőzött embert vettek nyilvántartásba.

Mindhárom esetet Flandriában, az ország északi, flamand nyelvű tartományában észlelték. A flamand egészségügyi hatóság a szövetségi közegészségügyi intézettel folytatott konzultációja után közölte: a fertőzötteknek 21 napos karanténba kell vonulniuk annak ellenére, hogy a jelenlegi adatok alapján alacsonynak tűnik annak a kockázata, hogy a vírus tömegeket fertőzzön meg.

A Közép- és Nyugat-Afrika trópusi esőerdeiben is ritka vírust Európában először 2018-ban, az Egyesült Királyságban azonosították. A tünetek közé a kiütések, a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és fáradtság tartoznak. Az ember és ember között nehezen, de személyes érintkezés során elsősorban testnedvek, köztük a nyál útján terjedő majomhimlő vírusának nincs ellenszere. Az eredetileg feketehimlő ellen készült vakcinák mindazonáltal bizonyos fokú védelmet nyújtanak a csak ritkán halálos majomhimlő ellen.

Az elmúlt napokban majomhimlős eseteket jelentettek egyebek között az Egyesült Királyságból, Portugáliából, Spanyolországból, Olaszországból, Svédországból, Franciaországból, valamint az Egyesült Államokból és Kanadából is.

(MTI)