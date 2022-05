Drónvideón látható, ahogy kiviszik az Azovsztal sebesültjeit

A Nexta Twitter-csatornáján jelent meg az alábbi videó, amin a felirat szerint az a 44 másodperc látható, ahogy kiviszik hordágyakon a mariupoli ostrom legsúlyosabb sérültjeit. Mint már többször írtunk róla, a dél-ukrajnai kikötővárost 83 napig ostromolták az oroszok, és most úgy tűnik, az Azovsztal acélmű ipari labirintusába szorult ukrán erők kapituláltak, legalábbis a súlyos sérülteket kihozhatták.

The leaving of the #Ukrainian military from #Azovstal.

Heroes 💙💛 pic.twitter.com/0gWWYL4Z28

— NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2022