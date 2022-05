Orosz tüzérségi támadás érte Hrihorij Szkovoroda filozófus és költő múzeumát a Harkiv régióban található Szkovorodinivkában – közölte a térséget vezető Oleh Szinegubov szombaton. A támadásban egy 35 éves őr megsebesült. Az épület romba dőlt.

A múzeumból az értékesebb tárgyakat már korábban kimentették – tette hozzá a kormányzó.

„Idén ünnepeljük a nagy filozófus születésének 300. Évfordulóját” – mondta el Szinegubov.

(MTI)

⚡️Russian shelling destroys museum in Kharkiv Oblast.

The Hryhorii Skovoroda national museum was attacked late on May 6. The building was destroyed, however, the most valuable exhibits had been moved to a safe place in advance.

Source: Kharkiv Oblast Governor Oleh Synehubov pic.twitter.com/fML9voQPt0

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 7, 2022