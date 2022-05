Putyin bocsánatot kért minisztere hitlerező megszólalásai miatt

Vlagyimir Putyin bocsánatot kért az izraeli miniszterelnöktől az orosz külügyminiszter hitlerező kijelentései miatt – közölte Naftali Bennett, miután csütörtökön telefonon beszélt az orosz elnökkel.

Lavrovot vasárnap kérdezték arról, hogy mégis hogyan mondhatja Oroszország azt, hogy „nácitlanítani kell” Ukrajnát, amikor az ország elnöke, Volodimir Zelenszkij maga is zsidó származású. Erre a tárcavezető azt mondta: „Amikor azt mondják, hogy »miféle nácizás ez, ha zsidók vagyunk«, nos, azt hiszem, hogy Hitlernek is volt zsidó származása, tehát ez semmit sem jelent.” Lavrov azt is hozzátette: „Már régóta halljuk a bölcs zsidó népet, hogy a legnagyobb antiszemiták maguk a zsidók.”

Az orosz külügyminiszter kijelentései nagy felháborodást keltettek és Izrael már akkor bocsánatkérésre szólította fel Lavrovot. A BBC most azt írja, hogy Bennett elfogadta Putyin bocsánatkérését.